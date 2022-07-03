Апелляция гимнаста Куляка, дисквалифированного за букву Z на форме, может быть рассмотрена 15 августа.

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) может рассмотреть иск российского гимнаста Ивана Куляка 15 августа.

Об этом сообщила Федерация спортивной гимнастики России (ФГР). Ранее Куляк был дисквалифицирован на год – в марте на этапе Кубка мира в Дохе он вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму.

«Федерация спортивной гимнастики России, безусловно, не согласна с решением дисциплинарной комиссии, и 7 июня 2022 года от имени Ивана Куляка адвокатами была подана соответствующая апелляция в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики.

Слушание должно быть назначено на 15 августа 2022 года», – сообщили в ФГР.

Российский гимнаст Иван Куляк наклеил на грудь букву Z во время церемонии награждения на Кубке мира