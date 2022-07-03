Апелляция гимнаста Куляка, дисквалифированного за букву Z на форме, может быть рассмотрена 15 августа.

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Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) может рассмотреть иск российского гимнаста Ивана Куляка 15 августа.

Об этом сообщила Федерация спортивной гимнастики России (ФГР). Ранее Куляк был дисквалифицирован на год – в марте на этапе Кубка мира в Дохе он вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму.

 

«Федерация спортивной гимнастики России, безусловно, не согласна с решением дисциплинарной комиссии, и 7 июня 2022 года от имени Ивана Куляка адвокатами была подана соответствующая апелляция в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики.

Слушание должно быть назначено на 15 августа 2022 года», – сообщили в ФГР.

Российский гимнаст Иван Куляк наклеил на грудь букву Z во время церемонии награждения на Кубке мира

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