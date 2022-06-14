Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики принял апелляцию гимнаста Куляка

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике ТАСС Иван Куляк Гимнастика

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) принял апелляцию российского гимнаста Ивана Куляка.

«Фонд гимнастической этики подтверждает, что Иван Куляк подал апелляцию на недавнее решение дисциплинарной комиссии GEF.

Наша общая политика заключается в том, чтобы не давать других комментариев по открытым делам», – сообщили в пресс-службе организации. 

В марте на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с буквой Z на форме, после чего дисциплинарная комиссия GEF отстранила спортсмена на год.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные