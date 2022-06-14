Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики принял апелляцию гимнаста Куляка

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) принял апелляцию российского гимнаста .

«Фонд гимнастической этики подтверждает, что Иван Куляк подал апелляцию на недавнее решение дисциплинарной комиссии GEF.

Наша общая политика заключается в том, чтобы не давать других комментариев по открытым делам», – сообщили в пресс-службе организации.

В марте на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с буквой Z на форме, после чего дисциплинарная комиссия GEF отстранила спортсмена на год.