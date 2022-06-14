Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики принял апелляцию гимнаста Куляка

Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) принял апелляцию российского гимнаста Ивана Куляка.
«Фонд гимнастической этики подтверждает, что Иван Куляк подал апелляцию на недавнее решение дисциплинарной комиссии GEF.
Наша общая политика заключается в том, чтобы не давать других комментариев по открытым делам», – сообщили в пресс-службе организации.
В марте на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с буквой Z на форме, после чего дисциплинарная комиссия GEF отстранила спортсмена на год.