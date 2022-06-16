Матыцин, Нагорный и Ксения Шойгу приняли участие в забеге на 5 км в рамках ПМЭФ. Рылов дал старт

Министр спорта РФ Олег Матыцин, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу приняли участие в забеге на 5 километров в рамках Петербургского международного экономического форума.
Старт дал двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов.
«Забег всегда был частью ПМЭФ, открывал его. Радует, что спорт становится нормой нашей жизни. Он помогает пережить сложности. Когда люди все вместе демонстрируют желание быть здоровыми – это не может не радовать и не вселять уверенность, что мы идем правильной дорогой.
Моя цель – выйти на старт и побежать. По времени цели не ставлю. Главное для меня – счастливые лица людей и ощущение праздника», – сказал Матыцин.
Нагорный рассказал, что привело его к участию в забеге.
«Мотивация. Я впервые участвую в таком забеге на 5 км. Раньше не получалось. А тут услышал что есть такое мероприятие, меня пригласили и я сказал себе – на этот раз точно побегу. Задача была – просто добежать, самое главное (улыбается).
Зато накануне я впервые погулял по Питеру. Раньше только по работе приезжал и сразу уезжал. Прошел 10 000 шагов. Так главным было получить от всего этого удовольствие. Хочу поблагодарить всех за организацию этого забега. Это было потрясающее!» – цитирует гимнаста «Матч ТВ».