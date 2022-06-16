Матыцин, Нагорный и Ксения Шойгу приняли участие в забеге на 5 км в рамках ПМЭФ. Рылов дал старт

Министр спорта РФ Олег Матыцин, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике и глава Федерации триатлона России Ксения Шойгу приняли участие в забеге на 5 километров в рамках Петербургского международного экономического форума.

Старт дал двукратный олимпийский чемпион по плаванию .

«Забег всегда был частью ПМЭФ, открывал его. Радует, что спорт становится нормой нашей жизни. Он помогает пережить сложности. Когда люди все вместе демонстрируют желание быть здоровыми – это не может не радовать и не вселять уверенность, что мы идем правильной дорогой.

Моя цель – выйти на старт и побежать. По времени цели не ставлю. Главное для меня – счастливые лица людей и ощущение праздника», – сказал Матыцин.

Нагорный рассказал, что привело его к участию в забеге.

«Мотивация. Я впервые участвую в таком забеге на 5 км. Раньше не получалось. А тут услышал что есть такое мероприятие, меня пригласили и я сказал себе – на этот раз точно побегу. Задача была – просто добежать, самое главное (улыбается).

Зато накануне я впервые погулял по Питеру. Раньше только по работе приезжал и сразу уезжал. Прошел 10 000 шагов. Так главным было получить от всего этого удовольствие. Хочу поблагодарить всех за организацию этого забега. Это было потрясающее!» – цитирует гимнаста «Матч ТВ».