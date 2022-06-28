Далалоян о травме перед Токио-2020: «Забыл про все риски, даже не думал, что они могут быть. Это был «топ» из безумных поступков, которые я совершал»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал о травме, полученной перед Играми-2020 в Токио.

«Год назад я через три месяца после разрыва ахилла и сложной операции поехал в Токио, не готовясь, по сути, к вольным упражнениям, а на опорном прыжке просто отключил голову.

Забыл про все возможные риски, даже не думал, что они могут быть. И сделал максимум для того, чтобы быть полезным команде. Потом после Олимпиады я понял, как рисковал.

Мог получить рецидив, осложнение. Вот есть во мне такая черта. Умение отключить голову от мыслей посторонних, просто взять и сделать. Да, это был «топ» из тех безумных поступков, которые я совершал», – заявил Далалоян.

«Как самочувствие? Нормально, но это такая травма, для восстановления после которой понадобится еще немало времени. Чтобы забыть о ней. Даже кожа не месте операции еще не обрела чувствительность до сих пор», – добавил гимнаст.

На Олимпиаде в Токио Далалоян выиграл золото в командных соревнованиях. Вместе с ним за сборную России выступали Никита Нагорный, Давид Белявский и Денис Аблязин.

Наши парни выиграли золото в гимнастике спустя 25 лет! Нагорный кричал, Далалоян и Белявский плакали, Аблязин не верил счастью