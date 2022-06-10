Никита Нагорный: «Проиграть олимпийскому чемпиону в беге – мне кажется, честь. Возможно, смогу подготовиться и выполнить мастера спорта»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал свое выступление в забеге на 100 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве.
Нагорный стал вторым с результатом 12,53. Победу одержал олимпийский чемпион Афин-2004 в беге на 800 м Юрий Борзаковский (12,39).
«Я в шоке, я впервые замеряю себя на время на стометровке, я сам себя даже удивил. На самом деле, даже техника не важна. Я у Юры Борзаковского спрашиваю, а он говорит: «Просто беги быстро, и все».
Но у нас в гимнастике нужно сначала медленно разбежаться до середины, потом ускориться, и потом только прыгнуть, а здесь просто встал и побежал, сколько сил хватит.
Проиграть олимпийскому чемпиону в его виде спорта, мне кажется, честь, я же в первый раз в жизни стартовал. Я не боялся, а просто было непонятно, как это все делать.
Я вообще пробовал себя в разных видах спорта, и у меня буквально 30 секунд назад появилась идея попробовать еще раз пробежать.
Возможно, я смогу подготовиться и выполнить мастера спорта, а может быть, вообще задаться целью и насобирать мастеров спорта в разных видах спорта», – сказал Нагорный.