Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022. Болгария победила в командном первенстве, Италия – 2-я, Израиль – 3-й

Сборная Болгарии по художественной гимнастике победила в командном первенстве на чемпионате Европы в Тель-Авиве.

В командный зачет шла сумма очков за выступления в индивидуальном (по две участницы от каждой страны) и групповом многоборьях.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022

Тель-Авив, Израиль

Командное первенство

1. Болгария – 333,150

2. Италия – 325,600

3. Израиль – 324,300

4. Азербайджан – 307,100

5. Германия – 301,500

6. Испания – 299,450

7. Франция – 298,100

8. Украина – 294,550

Расписание чемпионата Европы по художественной гимнастике-2022 в Тель-Авиве