Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022. Болгария победила в командном первенстве, Италия – 2-я, Израиль – 3-й

Сборная Болгарии по художественной гимнастике победила в командном первенстве на чемпионате Европы в Тель-Авиве.
В командный зачет шла сумма очков за выступления в индивидуальном (по две участницы от каждой страны) и групповом многоборьях.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022
Тель-Авив, Израиль
Командное первенство
1. Болгария – 333,150
2. Италия – 325,600
3. Израиль – 324,300
4. Азербайджан – 307,100
5. Германия – 301,500
6. Испания – 299,450
7. Франция – 298,100
8. Украина – 294,550
Расписание чемпионата Европы по художественной гимнастике-2022 в Тель-Авиве