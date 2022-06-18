Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022. Болгария, Украина и Израиль выступят в командном многоборье

Сегодня на чемпионате Европы по художественной гимнастике-2022 будут разыграны медали в групповом многоборье.

Сборная России не выступает на турнире – команда отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022

Тель-Авив, Израиль

Группы

Многоборье

Финал

Начало – 17:30 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч! Арена

Первая ротация

1. Грузия

2. Азербайджан

3. Латвия

4. Италия

5. Словакия

6. Франция

7. Испания

8. Финляндия

9. Великобритания

Вторая ротация

1. Греция

2. Португалия

3. Болгария

4. Венгрия

5. Германия

6. Норвегия

7. Украина

8. Польша

9. Эстония

10. Израиль

Расписание чемпионата Европы по художественной гимнастике-2022 в Тель-Авиве