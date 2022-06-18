Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022. Болгария, Украина и Израиль выступят в командном многоборье

Теги художественная гимнастика чемпионат Европы по художественной гимнастике результаты сборная Украины (художественная гимнастика) сборная Болгарии по художественной гимнастике сборная Израиля (художественная гимнастика) Гимнастика

Сегодня на чемпионате Европы по художественной гимнастике-2022 будут разыграны медали в групповом многоборье.

Сборная России не выступает на турнире – команда отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022

Тель-Авив, Израиль

Группы

Многоборье

Финал

Начало – 17:30 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч! Арена

Первая ротация

1. Грузия

2. Азербайджан

3. Латвия

4. Италия

5. Словакия

6. Франция

7. Испания

8. Финляндия

9. Великобритания

Вторая ротация

1. Греция

2. Португалия

3. Болгария

4. Венгрия

5. Германия

6. Норвегия

7. Украина

8. Польша

9. Эстония

10. Израиль

Расписание чемпионата Европы по художественной гимнастике-2022 в Тель-Авиве

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные