Расписание чемпионата Европы по художественной гимнастике-2022 в Тель-Авиве

С 15 по 19 июня в Тель-Авиве (Израиль) пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022. Sports.ru представляет расписание турнира.

Сборная России не выступит на турнире – команда отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022

Тель-Авив, Израиль

Расписание соревнований

18 июня, суббота

Многоборье, финал

11:00

Группы (пять обручей, три ленты и два мяча), финал

17:30

19 июня, воскресенье

Обруч и мяч, финал

10:00

Булавы и лента, финал

11:15

Группы (пять обручей), финал

13:00

Группы (три ленты и два мяча)

13:55

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.