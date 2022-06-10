Расписание чемпионата Европы по художественной гимнастике-2022 в Тель-Авиве

С 15 по 19 июня в Тель-Авиве (Израиль) пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022. Sports.ru представляет расписание турнира.
Сборная России не выступит на турнире – команда отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022
Тель-Авив, Израиль
Расписание соревнований
18 июня, суббота
Многоборье, финал
11:00
Группы (пять обручей, три ленты и два мяча), финал
17:30
19 июня, воскресенье
Обруч и мяч, финал
10:00
Булавы и лента, финал
11:15
Группы (пять обручей), финал
13:00
Группы (три ленты и два мяча)
13:55
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.