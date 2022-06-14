Гимнасты из Беларуси и Армении выступят на Кубке России в июле

Теги спортивная гимнастика Валентина Родионенко Кубок России сборная Беларуси сборная Армении ТАСС Гимнастика

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что гимнасты из Беларуси и Армении выступят на июльском Кубке России.

«Принять участие в Кубке России изъявляли желание команды из многих стран, однако они вынуждены были отказаться от поездки к нам, так как не получили четкого разрешения со стороны международной федерации.

Люди опасаются, что потом не будут допущены до участия в чемпионате Европы или мира. Поэтому к нам приедут только 14 белорусов и один взрослый гимнаст из Армении», – сказала Родионенко. 

Кубок России пройдет в Калуге с 4 по 10 июля.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные