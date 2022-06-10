Родионенко об Открытом кубке России: «Приедут только белорусы. Хотели пригласить участников из других стран, но они боятся приезжать»

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что в Открытом Кубке России из иностранцев примут участие только представители Беларуси.

Открытый кубок России по спортивной гимнастике пройдет с 4 по 10 июля в Калуге.

«Только белорусы приедут. Мы хотели пригласить и участников из других стран (Европы), но пока нам международная федерация не дала гарантий, что они не будут наказаны.

Нам нужно будет письмо из FIG, что на страны, которые приедут, не будут наложены санкции. Они боятся приезжать, поэтому сейчас такая ситуация, что в Кубке будем выступать только с гимнастками из Беларуси», – сказала Родионенко.