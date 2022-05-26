Валентина Родионенко: «Я сильно сомневаюсь, что Пасека будет тренировать сборную Китая. Там очень приличные свои специалисты»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о перспективах Марии Пасеки в качестве тренера сборной Китая.

«Я это впервые слышу, она почти никому это не говорила. То, что она будет тренировать сборную Китая, – я очень сильно сомневаюсь.

В Китае очень сильная гимнастика и очень приличные свои специалисты. Вообще Китай своими силами готовит, в спортивной гимнастике они никого не привлекают к сборной, поэтому это очень проблематично», – сказала Родионенко.

Четырехкратный призер Игр Мария Пасека будет готовить сборную Китая по спортивной гимнастике к Олимпиаде-2024