Гимнаст Куляк подал апелляцию на дисквалификацию. Он вышел с буквой Z на форме на награждение

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Российский гимнаст Иван Куляк обжаловал решение о его годичной дисквалификации.

В марте на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с буквой Z на форме, после чего дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила спортсмена на год.

«Куляк подал апелляцию в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики на решение дисциплинарной комиссии дисквалифицировать его на один год», – сообщил глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов. 

Российский гимнаст Иван Куляк наклеил на грудь букву Z во время церемонии награждения на Кубке мира

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