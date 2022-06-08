Гимнаст Куляк подал апелляцию на дисквалификацию. Он вышел с буквой Z на форме на награждение

Российский гимнаст Иван Куляк обжаловал решение о его годичной дисквалификации.

В марте на этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с буквой Z на форме, после чего дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) отстранила спортсмена на год.

«Куляк подал апелляцию в апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики на решение дисциплинарной комиссии дисквалифицировать его на один год», – сообщил глава Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов.

Российский гимнаст Иван Куляк наклеил на грудь букву Z во время церемонии награждения на Кубке мира