Валентина Родионенко: «У наших гимнастов пока нет желания поменять гражданство. Надеемся, что на Олимпиаду нас допустят»

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Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что никто из российских гимнастов пока не планирует менять спортивное гражданство. 

«У наших гимнастов пока нет желания поменять гражданство, у нас таких нет.

Мы надеемся, что на Олимпиаду нас допустят. Пока что все спортсмены на месте, никто не собирается уезжать», – сказала Родионенко.

Родионенко об Открытом кубке России: «Приедут только белорусы. Хотели пригласить участников из других стран, но они боятся приезжать»

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