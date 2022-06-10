Валентина Родионенко: «У наших гимнастов пока нет желания поменять гражданство. Надеемся, что на Олимпиаду нас допустят»

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что никто из российских гимнастов пока не планирует менять спортивное гражданство.

«У наших гимнастов пока нет желания поменять гражданство, у нас таких нет.

Мы надеемся, что на Олимпиаду нас допустят. Пока что все спортсмены на месте, никто не собирается уезжать», – сказала Родионенко.

Родионенко об Открытом кубке России: «Приедут только белорусы. Хотели пригласить участников из других стран, но они боятся приезжать»