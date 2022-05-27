Азербайджанский гимнаст Тихонов: «Если Куляка лишат медали, не буду настаивать на передаче награды мне. Считаю, что Ваня победил в честной битве»

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Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов высказался о том, что может получить медаль после дисквалификации россиянина Ивана Куляка.

На этапе Кубка мира в Дохе Куляк вышел на награждение с буквой Z на форме, после чего Фонд гимнастической этики (GEF) отстранил спортсмена на год и аннулировал результат – 3-е место в упражнении на брусьях. Тихонов был 4-м.

«Если Куляк в итоге будет лишен этой медали, то я не буду настаивать на передаче этой награды мне. Считаю, что Ваня победил в честной битве, бронза соревнований его даже в том случае, если результат аннулируют. Мне эта медаль особо не нужна, честно говоря.

На том турнире я выполнил те задачи, которые ставил перед собой, и вышел в финалы на трех снарядах, где выступил ровно. Теперь могу спокойно ехать на чемпионат мира», – сказал Тихонов.

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