Родионенко о запрете FIG политических демонстраций на соревнованиях: «Уже не знают, что принимать. Позиция Куляка была за страну»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала новое правило Международной федерации гимнастики (FIG), запрещающее политические демонстрации во время соревнований.

– Как оцените новый пункт в кодексе поведения спортсменов?

– Уже не знают, что принимать. Больше сказать нечего. Ваня Куляк объяснял же на слушаниях, что он вышел победить. Он же только на финал выходил (в измененной униформе). Понятно, что его позиция была за страну. Но это же можно трактовать по-разному. Кто как хочет, так и преподносит это, – сказала Родионенко.

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