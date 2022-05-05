Сестры Аверины и Крамаренко выступят на благотворительном гала-концерте во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой

7 мая во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве пройдет благотворительный гала-концерт сборной команды России по художественной гимнастике.

В концерте примут участие Дина и Арина Аверины, Лала Крамаренко, Дарья Трубникова, Анастасия Гузенкова, сборная России в групповых упражнениях, сборная Москвы и другие гимнастки.

Спортсменки выступят под аккомпанемент группы «Кватро».

Гала-концерт посвящен Дню Победы, билеты на него распространяются на безвозмездной основе среди воспитанников детских домов, детей из малоимущих семей, юных московских спортсменов.