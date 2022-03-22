Ирина Винер-Усманова: «Слава Богу, у Авериных нет никаких спонсоров, чтоб вводить санкции или расторгать контракты»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова ответила на вопрос о возможных санкциях в адрес Дины и Арины Авериных за участие в концерте-митинге в Москве. 

Концерт, посвященный восьмилетию возвращения Крыма в состав России, прошел 18 марта в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

Сегодня стало известно, что производитель экипировки для плавания Speedo разорвал контракт с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Рыловым из-за посещения концерта-митинга. 

«Слава Богу, у Авериных нет никаких спонсоров, чтоб вводить санкции или расторгать контракты, мы с ними (со спонсорами) не связываемся.

А с соревнованиями и так всю Россию отстранили. Поэтому ничего не боимся», — сказала Винер-Усманова.

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма

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