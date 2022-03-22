Ирина Винер-Усманова: «Слава Богу, у Авериных нет никаких спонсоров, чтоб вводить санкции или расторгать контракты»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова ответила на вопрос о возможных санкциях в адрес Дины и за участие в концерте-митинге в Москве.

Концерт, посвященный восьмилетию возвращения Крыма в состав России, прошел 18 марта в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

Сегодня стало известно, что производитель экипировки для плавания Speedo разорвал контракт с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Рыловым из-за посещения концерта-митинга.

«Слава Богу, у Авериных нет никаких спонсоров, чтоб вводить санкции или расторгать контракты, мы с ними (со спонсорами) не связываемся.

А с соревнованиями и так всю Россию отстранили. Поэтому ничего не боимся», — сказала Винер-Усманова.

200 тысяч человек в «Лужниках». Нет, это не матч сборной, а концерт в честь Крыма