Ирина Винер: «Бах, понимает, что Олимпиады без России и Беларуси будут намного менее привлекательными. Но это дамоклов меч политического решения»

Ирина Винер-Усманова оценила высказывания главы МОК Томаса Баха в отношении российских спортсменов.

Ранее Бах заявил, что отстранения россиян обусловлены в том числе их собственной безопасностью.

«Думаю, что господин Бах, который является сам олимпийским чемпионом, понимает, что Олимпийские игры без таких сильнейших стран, какими являются Россия и Беларусь тоже, будут намного менее привлекательными.

Но это дамоклов меч политического решения. Иногда санкции для спортсменов, которые приняты сейчас, являются очень серьезным препятствием к его решению о том, чтобы Россию по всем видам спорта допустить снова к участию в Олимпийских играх. Вот, например, к чемпионату мира по дзюдо допустили.

И думаю, что если бы он принял такое решение, то оно было бы принято всемирным сообществом очень позитивно. Будем ждать и надеяться, что правда восторжествует, и спортсмены смогут снова выступать, соревноваться, не имея отношения ни к каким возможным и невозможным политическим санкциям», – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.

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