Томас Бах об отстранении российских спортсменов: «Мы не можем наказывать кого-то только из-за его паспорта. Важно наказать только тех, кто и правда виновен»

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах завявил, что организация не наказывала российских спортсменов, когда рекомендовала отстранить их от всех соревнований.

«Принципиально важно, чтобы мы соблюдали нормы закона и применяли санкции только к тем, кто виноват в ситуации.

Мы не можем наказывать кого-то только из-за его паспорта. И если бы мы это сделали, это не только противоречило бы нашим принципам, нашей миссии и нашим правилам, это даже было бы контрпродуктивно для того, чего мы хотим достичь.

Потому что, если бы мы это сделали, мы загнали бы этих людей в лагерь пропагандистской машины, которая хочет заставить свой народ поверить, что все наши меры и санкции являются частью более широкого заговора против российского и белорусского народов.

Но мы должны действовать, чтобы защитить олимпийское движение и защитить миссию олимпийского движения. Олимпийские игры объединяют мир в мирном соревновании, они должны быть символом мира, но чтобы быть символом мира, олимпийский спорт нуждается в участии всех спортсменов, которые принимают наши правила.

Наша миссия – не политическая, она гуманитарная. Вот почему, согласно Олимпийской хартии, согласно нашей миссии, мы не допускаем дискриминации ни по какой причине. И чтобы добиться этого, мы должны быть политически нейтральными, потому что если мы занимаем политическую позицию, то мы втягиваемся во все эти противостояния и конфликты.

Мы не можем стать инструментом для политиков в достижении их политических целей, иначе мы потеряем свою объединяющую силу, и даже способствуем углублению таких разногласий в нашем мире, который уже во многих отношениях распадается.

Отстранение российских и белорусских спортсменов – защитные меры. К сожалению для нас, время отмены этих защитных мер еще не пришло», – рассказал Бах на генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов.

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