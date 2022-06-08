Томас Бах: «В ряде стран была агрессия против российских и белорусских спортсменов. Мы не могли гарантировать их безопасность на международных стартах»

Томас Бах высказался об отстранении спортсменов из России из-за ситуации на Украине.

Глава МОК отметил, что отстранение от международных соревнований важно для безопасности самих атлетов.

«В ряде стран была проявлена агрессия против российских и белорусских спортсменов, и мы не могли гарантировать их безопасность на международных соревнованиях.

Например, на «Экспо» российский павильон подвергся нападению, а затем те, кто отвечал за безопасность российского павильона, напали на другие. Это не то, что мы хотим увидеть на международных соревнованиях.

Права всех, кто не поддерживает военные действия, должны уважаться в соответствии с нашими правилами и международным правом.

Не должно быть никаких санкций за то, что у кого-то просто есть паспорт определенной страны», – сказал Бах.

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