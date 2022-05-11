Валентина Родионенко: «Соревнования Спартакиады по спортивной гимнастике пройдут в начале октября. Планируем пригласить и иностранных спортсменов»

Соревнования Спартакиады по спортивной гимнастике планируется провести в октябре, сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

«Соревнования Спартакиады по спортивной гимнастике мы не планируем в августе. Планируем провести в начале октября, потому что у нас в июле пройдет Кубок России. После него нужно спортсменам дать время поработать над программами, между турнирами нужен перерыв.

На эти соревнования претендуют два города – Тюмень и Уфа. Пока мы не определились. Определимся в соответствии с условиями и залами.

При этом планируем пригласить на Спартакиаду и иностранных спортсменов. Мы рассчитываем, что они приедут. Это же серьезный старт, эта Спартакиада практически будет для нас вместо чемпионата Европы. Посмотрим и молодых спортсменов», – сказала Родионенко.