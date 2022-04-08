Родионенко о Кубке мира в Дохе: «Встал вопрос, что нас могут снять с финалов. Украинцы говорили: «Их точно снимут, они зря разминаются»

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала о напряженной атмосфере на этапе Кубка мира в Дохе.

– Вы попали в Дохе в сложнейшую ситуацию. Только что говорил с Викой (Листуновой), она призналась, что было очень нервно. Вы как это все там пережили?

– Уже когда выезжали, то знали, что мы без гимна, без флага и без опознавательных знаков России. Но когда мы туда приехали, то украинская делегация начала поднимать вопрос, чтобы нас вообще сняли с соревнований. И с первого дня, с квалификации, обстановка была жутко напряженная. Все время висело в воздухе, что нас снимут.

– И тем не менее команда выступила блестяще, во всяком случае женская.

– Да, у всех девочек были лучшие результаты в финалах, а мальчиков мы туда сильных не повезли, взяли трех молодых ребят, вместо шести, чтобы они попробовали там что-то новое. В итоге двое из них – два Вани, Стретович и Куляк – попали в финал брусьев. Девочки – на все снаряды.

И встал вопрос, что нас могут снять с финалов и мы, до последнего момента, уже на разминке прыжка, ждали, что нас снимут. Украинцы говорили: «Их снимут, точно снимут, они зря разминаются».

Но в Доху приехал президент FIG, Ватанабе, который проводил там онлайн-заседание исполкома. Когда это заседание закончилось, он меня пригласил и сказал, что с 7 марта Россия снимается со всех соревнований, которые идут под эгидой FIG, но в том, что касается этого старта, он взял на себя ответственность и мы можем выступать.

Затем продолжил, сказав, чтобы мы не отчаивались, что текущие события пройдут, Исполком снова соберется и нас допустят. Он был настолько искренен, сказал, что не представляет чемпионат мира без российской команды, что он уверен – все будет в порядке.

– Что за история была с двойным награждением у девушек?

– Украинская спортсменка, которая занимала третье место, демонстративно не выходила на награждение и ее вызывали первую, награждали, отпускали, а затем уже звали наших двух девушек. Две церемонии награждения! Но это нарушение всех правил! Если спортсменка отказалась выходить на пьедестал – она должна быть дисквалифицирована.

Когда я подошла к президенту мужского техкома FIG Артуру Микевичу и спросила, почему нарушаются правила, то он сказал, что ничего не может с этим сделать.

Позже, когда было это судилище, заседание фонда этики FIG, по мне, Куляку и Калабушкину, выводящему тренеру, я подняла эту тему еще раз. Спросила, почему на представление украинцы выходили обернутые флагами, что категорически запрещено. На что генсек FIG мне ответил, что с флагами можно выходить всем, на что я заметила, что тогда нужно менять правила FIG, – сказала Родионенко.

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