Родионенко об Открытом кубке России: «Направим приглашения в Европу, хотя думаю, что это напрасно. Но переговоры будем вести. Кто рискнет, тот приедет»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что надеется на участие в Открытом кубке России гимнастов из других стран.

Турнир пройдет в Калуге в июле. Тренер заявила, что в федерации рассчитывают на отклик сборных Китая, Турции, Южной Кореи и Израиля.

«В Европу тоже направим приглашения, хотя я и думаю, что это напрасно. Но переговоры будем вести. Кто рискнет, тот приедет.

Венгры, например, говорят, что будут, несмотря ни на что. Да многие хотят, те же немцы, но не всё зависит от спортивных команд.

Нам, конечно, хочется, чтобы были соревнования равных соперников, чтобы мы могли, с одной стороны, подтвердить реноме сильнейших, а с другой – чему-то новому научиться. Мы ведь должны поддерживать свой уровень, а не опускаться!» – сказала Родионенко.

«Кто-то иногда может сказать, мол, зачем стараться, ведь нас все равно никуда не допустят. Но настоящих нытиков у нас нет! И на сборах на эту тему мы стараемся не говорить.

Мы готовимся к Кубку России и к чемпионату Европы! Надежда умирает последней, и мы надеемся, что будем там выступать», – отметила Родионенко.