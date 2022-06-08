Ирина Винер-Усманова: «Я хочу, чтобы все санкции, которые против нас ввели, только помогли России»

Ирина Винер-Усманова высказалась о влиянии санкций на российский спорт.
– Я хочу, чтобы все санкции, которые против нас ввели, только помогли России. Мы хотим пригласить к нам всю Россию, чтобы они узнали своих лидеров.
– Насколько вам интересно смотреть международные соревнования, где мы не принимаем участия?
– Я вообще не смотрю, мне это неинтересно. Я посмотрела одно упражнение оттуда гимнастки, которая заняла первое место, больше я не подхожу к телевизору. Очень много грязи, никакой хореографии, меня эта программа не устраивает.
К сожалению, у нас девочки-сеньоры не делают ничего нового, их добили. Надежда у нас на малышей, которым сейчас 12-13 лет.
В науке есть такой термин – материнский инстинкт самосохранения. У нас в 14 лет дети бросаются делать очень интересные элементы, они не приносят ничего плохого, только хорошее.
Так выступала Алина Кабаева, так выступала Юлия Барсукова, Ира Чащина. Когда гимнастки вырастают, то уже боятся делать какие-то сложные элементы.
Нам в этом смысле санкции помогли, когда-то же они закончатся, если не закончится художественная гимнастика, – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.