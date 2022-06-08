Ирина Винер-Усманова: «Я хочу, чтобы все санкции, которые против нас ввели, только помогли России»

Ирина Винер-Усманова высказалась о влиянии санкций на российский спорт.

– Я хочу, чтобы все санкции, которые против нас ввели, только помогли России. Мы хотим пригласить к нам всю Россию, чтобы они узнали своих лидеров.

– Насколько вам интересно смотреть международные соревнования, где мы не принимаем участия?

– Я вообще не смотрю, мне это неинтересно. Я посмотрела одно упражнение оттуда гимнастки, которая заняла первое место, больше я не подхожу к телевизору. Очень много грязи, никакой хореографии, меня эта программа не устраивает.

К сожалению, у нас девочки-сеньоры не делают ничего нового, их добили. Надежда у нас на малышей, которым сейчас 12-13 лет.

В науке есть такой термин – материнский инстинкт самосохранения. У нас в 14 лет дети бросаются делать очень интересные элементы, они не приносят ничего плохого, только хорошее.

Так выступала , так выступала , . Когда гимнастки вырастают, то уже боятся делать какие-то сложные элементы.

Нам в этом смысле санкции помогли, когда-то же они закончатся, если не закончится художественная гимнастика, – сказала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики.