Арина Аверина о турнире в Дубае: «Люди стояли с российскими флагами, их было много. Очень приятно и неожиданно»

Пятикратная чемпионка мира Арина Аверина рассказала о поддержке российских спортсменок на турнире в Дубае.

С 27 по 29 мая в городе проходили соревнования UAE Gymnastika Cup по художественной гимнастике.

«Было неожиданно, что там была такая мощная поддержка, что нас так тепло будут там приветствовать.

Зал еще даже когда мы не вышли на первый вид уже был полный и люди стояли с российскими флагами, их было много. Очень приятно и неожиданно.

Завтра мы выступаем в Москве на соревнованиях у Ирины Александровны (Винер-Усмановой), сегодня ночью прилетаем обратно в столицу, завтра уже выступаем.

Потом будет мастер-класс в Пензе. График насыщенный, но мы стараемся соединить разные наши планы, выступления и мастер-классы, и различные шоу», – рассказала Арина.