Крамаренко присудили победу в упражнении с лентой на турнире в Дубае. Судьи снизили оценки Горносько из-за нарушения правил

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) сборная Беларуси (художественная гимнастика) Алина Горносько Лала Крамаренко Гимнастика

Глава Федерации художественной гимнастики России (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сообщила, что россиянке Лале Крамаренко присудили победу в упражнении с лентой на международном турнире в Дубае.

Судьи пересмотрели оценки из-за нарушения правил белорусской спортсменкой Алиной Горносько, которую изначально поставили на первое место.

«Был пересмотр баллов. Горносько выходила за площадку, Крамаренко отдали первое место», – сказала Винер-Усманова.

Горносько выиграла многоборье на международном турнире в Дубае, Крамаренко – 2-я, Дина Аверина – 3-я

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