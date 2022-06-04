Крамаренко присудили победу в упражнении с лентой на турнире в Дубае. Судьи снизили оценки Горносько из-за нарушения правил

Глава Федерации художественной гимнастики России (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сообщила, что россиянке присудили победу в упражнении с лентой на международном турнире в Дубае.

Судьи пересмотрели оценки из-за нарушения правил белорусской спортсменкой , которую изначально поставили на первое место.

«Был пересмотр баллов. Горносько выходила за площадку, Крамаренко отдали первое место», – сказала Винер-Усманова.

Горносько выиграла многоборье на международном турнире в Дубае, Крамаренко – 2-я, Дина Аверина – 3-я