Олимпийский чемпион Никита Нагорный отложил тренировки со сборной России ради участия в параде Победы

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Никита Нагорный ТАСС Гимнастика

Олимпийский чемпион Токио-2020 в команде Никита Нагорный присоединится к сборной России на базе «Озеро Круглое» после Дня Победы. 

Сбор команды стартовал 2 мая.

«Никиты пока нет на сборе. Он готовится к параду Победы в составе «Юнармии», которую возглавляет. Сейчас идут репетиции.

Но после 9 мая мы ждем Нагорного на «Озере Круглом», он обязательно должен приехать, чтобы готовиться к соревнованиям», – сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Нагорный является начальником главного штаба Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» с декабря 2020 года.

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