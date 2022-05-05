Олимпийский чемпион Никита Нагорный отложил тренировки со сборной России ради участия в параде Победы

Олимпийский чемпион Токио-2020 в команде присоединится к сборной России на базе «Озеро Круглое» после Дня Победы.

Сбор команды стартовал 2 мая.

«Никиты пока нет на сборе. Он готовится к параду Победы в составе «Юнармии», которую возглавляет. Сейчас идут репетиции.

Но после 9 мая мы ждем Нагорного на «Озере Круглом», он обязательно должен приехать, чтобы готовиться к соревнованиям», – сообщила старший тренер сборной России Валентина Родионенко.

Нагорный является начальником главного штаба Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» с декабря 2020 года.

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