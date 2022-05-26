Четырехкратный призер Игр Мария Пасека будет готовить сборную Китая по спортивной гимнастике к Олимпиаде-2024

Четырехкратный призер Олимпийских игр летом начнет работать тренером сборной Китая по спортивной гимнастике.

«Поступило предложение поехать в Китай подготовить олимпийскую сборную этой страны к Олимпиаде в 2024 года – это очень большой опыт.

Что касается срока, то хотела поехать сразу на два года, но поскольку это другая страна, другой менталитет, это все будет проходить через переводчиков, поэтому поеду, скорее всего, только на один год.

Посмотрим, смогу ли сразу справиться, потому что помогать Марине Геннадьевне (Ульянкиной, личному тренеру Пасеки) с маленькими девочками и работать тренером в развивающейся гимнастике – это одно, а выдержать такой опыт сразу – это очень тяжело, очень большая ответственность.

Вроде бы должна поехать в августе вместе с Татьяной Набиевой», – сказала Пасека.

Также бывшая гимнастка рассказала, почему приняла решение не возвращаться в спорт после паузы в карьере.

«Это очень сложно, если бы мне было лет 20-23, то я бы обязательно смогла вернуться, потому что было бы легче, а поскольку мне на тот момент было 25 лет, было немного тяжеловато в том плане, что начинали опять болеть спина, все суставы, голеностопы. Я даже не могла встать с кровати, потому что все болело при восстановлении (после операции спины).

Все равно я терпела, ходила в зал, но в какой-то момент поняла, что, наверное, мое время уже прошло и я не готова морально к возвращению, потому что очень устала. Наверное, нужно уже заняться своей жизнью», – цитирует Пасеку ТАСС.