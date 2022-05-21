Родионенко об отказе украинца Ковтуна от участия в клубном чемпионате Италии: «Заранее знает, что проиграет Далалояну»

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала отказ украинского гимнаста Ильи Ковтуна от выступления в «Финале шести» клубного чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что причиной такого решения украинского спортсмена стало участие в соревнованиях россиянина .

«Что я могу сказать, это проблема украинского гимнаста, что можно этим людям втемяшить в голову, что из-за того, что там присутствует Артур, он не хочет выступать. Потому что заранее знает, что ему проиграет», – сказала Родионенко.

Украинский гимнаст Ковтун отказался выступать на турнире в Италии из-за участия Далалояна