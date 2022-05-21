Далалоян об отказе украинца Ковтуна от участия в клубном чемпионате Италии: «Мне без разницы, из-за меня или не из-за меня. Я приезжаю делать свою работу»

Олимпийский чемпион Артур Далалоян прокомментировал отказ украинского гимнаста Ильи Ковтуна от выступления в «Финале шести» клубного чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что причиной такого решения украинского спортсмена стало участие в соревнованиях россиянина Далалояна.

«Если честно, я только сейчас об этом услышал. Конечно, интересовался, попадет ли тот клуб в финал. Мне сообщили, что он предпочел выступать в немецкой Бундеслиге. Не знал, что я тут как-то замешан или связан с этим.

Отношение мое абсолютно ровное и спокойное к этому, мне абсолютно без разницы, из-за меня (отказался Ковтун) или не из-за меня. Я приезжаю делать свою работу, а остальное меня не особо волнует. Это их какие-то дела, я обсуждать и комментировать это не хочу», – сказал Далалоян.

В итальянской серии А представляет команду Gymnastic Romagna Team. Соревнования пройдут с 21 по 22 мая в Неаполе.

Украинский гимнаст Ковтун отказался выступать на турнире в Италии из-за участия Далалояна