Украинский гимнаст Ковтун отказался выступать на турнире в Италии из-за участия Далалояна

Украинский гимнаст Илья Ковтун отказался выступать в «Финале шести» клубного чемпионата Италии.

Как сообщает «Суспiльне Спорт», причиной такого решения украинского спортсмена стало участие в соревнованиях олимпийского чемпиона из России Артура Далалояна. Эту информацию подтвердила тренер Ковтуна Ирина Надюк.

В марте Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от соревнований под своей эгидой, однако запрет не распространяется на национальные клубные турниры.

В итальянской серии А Далалоян представляет команду Gymnastic Romagna Team. Соревнования пройдут с 21 по 22 мая в Неаполе.