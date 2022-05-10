Алия Мустафина: «Чусовитина – уникальная спортсменка. Если есть стремление выступать и тело позволяет это делать, то почему нет»

Двукратная олимпийская чемпионка прокомментировала новость о том, что гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина намерена выступить на 9-й Олимпиаде в карьере.

В Париже-2024 Чусовитиной будет 49 лет.

«Оксана действительно уникальная спортсменка. Очень здорово, что в таком возрасте она может не только тренироваться, но и продолжать профессиональную карьеру на самом высоком уровне.

Безусловно, не каждый гимнаст смог бы так долго выступать. Думаю, основной секрет такого долголетия – желание самой Оксаны. И, конечно, генетика. Если есть стремление выступать и тело позволяет это делать, то почему нет.

Относительно ее возможного результата на Олимпиаде в Париже сказать сейчас что-то невозможно. Слишком много времени еще до турнира, но Оксана может составить конкуренцию», – сказала Мустафина.

Родионенко о Чусовитиной: «Мне кажется, выступление в Париже-2024 маловероятно. Показать результат она неспособна. Ради чего это все?»