Родионенко о Чусовитиной: «Мне кажется, выступление в Париже-2024 маловероятно. Показать результат она неспособна. Ради чего это все?»

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала решение гимнастки из Узбекистана Оксаны Чусовитиной готовиться к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Оксана вообще непредсказуемый человек. Насколько долго она еще сможет эксплуатировать свой организм, сказать трудно.

Мне кажется, [выступление в Париже] маловероятно. Просто, чтобы заявиться? Ну, может быть. А показать какой-то результат она неспособна. Я не верю в это, честно говоря. Заявить и ничего не показать – это одна сторона, я не знаю, какие цели преследует она. Мне это до сих пор непонятно.

В Токио она же тоже ничего не показала. Скажите, пожалуйста, ради чего это все? Ведь мы хотим увидеть какой-то результат, хотим увидеть какую-то программу. Олимпийские игры – это же не первенство двора.

Раз она может получить квоту от Узбекистана, раз она может поехать... Не все же могут попасть на Олимпиаду. Я с уважением отношусь к Оксане, я ее хорошо знаю, но зачем эксплуатировать себя, ничего не показывая, мне непонятно», – сказала Родионенко.

Чусовитина планирует выступить на 9-й Олимпиаде в карьере. В Париже-2024 ей будет 49 лет