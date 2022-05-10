Василий Титов: «Могу только поприветствовать решение Чусовитиной выступить на 9-й Олимпиаде. Пожелаю выступить как можно лучше»

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов прокомментировал решение гимнастки из Узбекистана готовиться к Олимпиаде-2024 в .

«Могу только поприветствовать решение Оксаны выступить на своей девятой Олимпиаде. Она молодец, демонстрирует уникальную работоспособность. Это очень талантливый человек, поэтому искренне желаю ей успехов.

Касательно ее решений завершить карьеру и затем вернуться в спорт, сказать особо нечего. Если она чувствует в себе силы и дальше выступать на самом высоком уровне, то почему бы и нет.

Прогнозы относительно ее возможного результата в Париже делать не хочу. Лишь пожелаю ей выступить как можно лучше.

Такая долгая спортивная жизнь для гимнастики не характерна. Могу вспомнить разве что болгарина Йордана Йовчева, у которого тоже была выдающаяся карьера. Конечно, на поток подобное долголетие не поставить», – сказал Титов.

Чусовитина планирует выступить на 9-й Олимпиаде в карьере. В Париже-2024 ей будет 49 лет