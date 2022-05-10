Чусовитина о словах Родионенко: «Это мое тело, поэтому я могу его эксплуатировать. Ощущаю себя здоровой. Я полна сил»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина ответила на слова тренера сборной России Валентины Родионенко.

Сегодня Чусовитина объявила, что намерена готовиться к 9-й Олимпиаде в карьере. «Зачем эксплуатировать себя, ничего не показывая, мне непонятно», – прокомментировала Родионенко решение гимнастки из Узбекистана.

– Сколько лет вы еще готовы выступать?

– А я не знаю, ха-ха. Все же идет постепенно. Кстати, к Олимпиаде я хотела бы подготовить какой-то новый прыжок, который раньше еще не исполняла.

– Неплохо! То есть не просто поехать, а еще в чем-то отличиться?

– Каждый спортсмен, который едет на крупные соревнования, всегда мечтает оказаться на пьедестале. Просто, если он едет без этих мечт, то лучше вообще не выступать. Все едут с мечтой, я не исключение.

– У Валентины Александровны Родионенко есть сомнения по поводу вашей поездки в Париж. Она не понимает, зачем вам эксплуатировать свое тело. Есть что ответить?

– Это мое тело, поэтому я могу его эксплуатировать. Я иногда смотрю на более молодых гимнасток, и их тело выглядит болезненнее моего! Я ощущаю себя здоровой. Я полна сил.

– Выступая с гимнастками, которые вам годятся в дочери, что вы чувствуете?

– Я чувствую прилив сил. Молодые гимнастки передают мне эту энергетику. Иногда даже испытываю какую-то радость или гордость, что я не хуже, чем они, – сказала Чусовитина.

Родионенко о Чусовитиной: «Мне кажется, выступление в Париже-2024 маловероятно. Показать результат она неспособна. Ради чего это все?»