11 мая в Москве пройдут соревнования по художественной гимнастике с участием иностранных спортсменок

11 мая в Москве пройдут Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Золотая лента» с участием иностранных спортсменок.

Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова.

«У нас без конца идут соревнования, десятого числа приезжают девочки из азиатских стран, до этого у них был чемпионат Азии. Приедет очень много зарубежных гимнасток, будут выступать наши, это будет 11-го числа.

В конце мая у нас тоже будут соревнования, уже для предюниоров, для малышей, и туда приедут много иностранцев. И будет петь «Хор Турецкого» – это будет благотворительный концерт, он будет посвящен Дню защиты детей», – сказала Винер-Усманова.