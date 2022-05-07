11 мая в Москве пройдут соревнования по художественной гимнастике с участием иностранных спортсменок

Теги художественная гимнастика Ирина Винер сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

11 мая в Москве пройдут Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Золотая лента» с участием иностранных спортсменок.

Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

«У нас без конца идут соревнования, десятого числа приезжают девочки из азиатских стран, до этого у них был чемпионат Азии. Приедет очень много зарубежных гимнасток, будут выступать наши, это будет 11-го числа.

В конце мая у нас тоже будут соревнования, уже для предюниоров, для малышей, и туда приедут много иностранцев. И будет петь «Хор Турецкого» – это будет благотворительный концерт, он будет посвящен Дню защиты детей», – сказала Винер-Усманова.

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