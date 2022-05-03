Ирина Винер-Усманова: «У нас художественная гимнастика будет продвигаться вперед вне зависимости от международных правил. Весь мир это увидит»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова заявила, что художественная гимнастика в России будет двигаться вперед вне зависимости от международных правил.

«Искусственная остановка развития художественной гимнастики дает возможность средним гимнасткам занимать лучшие места, чем те, кто может делать программу сильнее. Олимпийский девиз гласит «Выше, быстрее, сильнее». Это нужно соблюдать. В новых международных правилах это не соблюдается.

Мы поднимем художественную гимнастику на новый уровень, и весь мир это увидит. Увидит, что гимнастки по нашей программе могут делать все, что хотят. Это правильно, потому что кто-то может делать больше элементов с предметами. Тогда будет возможность расставить всех по способностям и по труду. Это и есть новая идея.

Думаю, что наши программы будут интересными. Маленькие девочки стали делать прекрасные элементы. Они не в рабстве и могут делать все, что предусматривает художественная гимнастика.

Зрителям что нужно? Хлеба и зрелищ. Нужны интересные элементы, чтобы музыка сочеталась с движениями. Поэтому у нас художественная гимнастика будет продвигаться вперед вне зависимости от международных правил», – сказала Винер-Усманова.