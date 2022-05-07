Ирина Винер-Усманова: «Наши дети привыкли к рабству международных правил. Закон «быстрее, выше, сильнее» не соблюдался»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики ( ) Ирина Винер-Усманова рассказала о преимуществе российских правил над международными.

«Дело в том, что наши дети очень талантливы. И не только наши – во всем мире. Просто тренеры непрофессиональны и боятся давать детям более интересные вещи. А когда мы сделали эти правила обязательными и без таких элементов уже не получишь высокую оценку, тренеры начали давать их. И дети начали делать! Они моментально это схватили.

Я сама была поражена, что дети делают такие сложные элементы, которые не могут взрослые. Потому что они привыкли к рабству. Рабству того, что нам сделал международный технический комитет. Закон «быстрее, выше, сильнее» не соблюдался. Поэтому дети были загнаны в клетку.

И некоторые наши тренеры, как говорят, теперь полюбили свою темницу. Вперед с головой, повернутой назад, не идут, а мы пошли. Назад в будущее – так будем говорить. И теперь дети делают все, что делали и (Алина) Кабаева, и (Ирина) Чащина, и (Юлия) Барсукова, и (Евгения) Канаева», – сказала Винер-Усманова.