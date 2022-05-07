Ирина Винер-Усманова: «Наши дети привыкли к рабству международных правил. Закон «быстрее, выше, сильнее» не соблюдался»

Теги художественная гимнастика Алина Кабаева Ирина Винер Евгения Канаева Ирина Чащина Юлия Барсукова сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Гимнастика

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала о преимуществе российских правил над международными.

«Дело в том, что наши дети очень талантливы. И не только наши – во всем мире. Просто тренеры непрофессиональны и боятся давать детям более интересные вещи. А когда мы сделали эти правила обязательными и без таких элементов уже не получишь высокую оценку, тренеры начали давать их. И дети начали делать! Они моментально это схватили.

Я сама была поражена, что дети делают такие сложные элементы, которые не могут взрослые. Потому что они привыкли к рабству. Рабству того, что нам сделал международный технический комитет. Закон «быстрее, выше, сильнее» не соблюдался. Поэтому дети были загнаны в клетку.

И некоторые наши тренеры, как говорят, теперь полюбили свою темницу. Вперед с головой, повернутой назад, не идут, а мы пошли. Назад в будущее – так будем говорить. И теперь дети делают все, что делали и (Алина) Кабаева, и (Ирина) Чащина, и (Юлия) Барсукова, и (Евгения) Канаева», – сказала Винер-Усманова.

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