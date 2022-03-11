Художественная гимнастика. Чемпионат России. Дина Аверина победила в обруче, Арина Аверина – в булавах, Крамаренко – в мяче

Сегодня на чемпионате России по художественной гимнастике были разыграны медали в отдельных видах многоборья.

снялась с упражнений с булавами и лентой.

Художественная гимнастика

Чемпионат России

Москва

Обруч

1. Дина Аверина – 36,800

2. Лала Крамаренко – 35,700

3. Анастасия Гузенкова – 33,800

Мяч

1. – 36,450

2. Арина Аверина – 36,150

3. Анастасия Гузенкова – 35,300

Булавы

1. – 34,850

2. Лала Крамаренко – 33,700

3. Александра Скубова – 33,500

Лента

1. Анастасия Гузенкова – 34,050

2. Лала Крамаренко – 33,600

3. Мария Победушкина – 32,750