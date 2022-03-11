Художественная гимнастика. Чемпионат России. Дина Аверина победила в обруче, Арина Аверина – в булавах, Крамаренко – в мяче

Теги художественная гимнастика чемпионат России результаты сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Лала Крамаренко Анастасия Гузенкова Мария Победушкина Гимнастика

Сегодня на чемпионате России по художественной гимнастике были разыграны медали в отдельных видах многоборья.

Дина Аверина снялась с упражнений с булавами и лентой.

Художественная гимнастика

Чемпионат России

Москва

Обруч

1. Дина Аверина – 36,800

2. Лала Крамаренко – 35,700

3. Анастасия Гузенкова – 33,800

Мяч 

1. Лала Крамаренко – 36,450

2. Арина Аверина – 36,150

3. Анастасия Гузенкова – 35,300

Булавы

1. Арина Аверина – 34,850

2. Лала Крамаренко – 33,700

3. Александра Скубова – 33,500

Лента

1. Анастасия Гузенкова – 34,050

2. Лала Крамаренко – 33,600

3. Мария Победушкина – 32,750

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