Художественная гимнастика. Чемпионат России. Дина Аверина победила в обруче, Арина Аверина – в булавах, Крамаренко – в мяче

Сегодня на чемпионате России по художественной гимнастике были разыграны медали в отдельных видах многоборья.
Дина Аверина снялась с упражнений с булавами и лентой.
Художественная гимнастика
Чемпионат России
Москва
Обруч
1. Дина Аверина – 36,800
2. Лала Крамаренко – 35,700
3. Анастасия Гузенкова – 33,800
Мяч
1. Лала Крамаренко – 36,450
2. Арина Аверина – 36,150
3. Анастасия Гузенкова – 35,300
Булавы
1. Арина Аверина – 34,850
2. Лала Крамаренко – 33,700
3. Александра Скубова – 33,500
Лента
1. Анастасия Гузенкова – 34,050
2. Лала Крамаренко – 33,600
3. Мария Победушкина – 32,750