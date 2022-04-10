Валентина Родионенко: «Я уверена, что если нас все-таки допустят до чемпионата Европы, то там мы будем безусловно лучшими»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о возможном результате команды на чемпионате Европы.

«Я уверена, что если нас все-таки допустят до чемпионата Европы, то там мы будем безусловно лучшими. Летом команду усилит Ангелина Мельникова, другая будет Владислава Уразова, Виктория Листунова обязательно справится к лету с бревном.

Я уверена, что если бы здесь (на чемпионате России – Sports.ru) в Казани стоял вопрос об отборе на чемпионат Европы, то многое было бы по-другому. Была бы другая концентрация у спортсменок, более серьезный настрой. но все равно мне этот турнир понравился», – сказала Родионенко.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет с 11 по 21 августа в Мюнхене. Российские спортсмены на данный момент отстранены от соревнований.