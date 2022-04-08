Солдатова о проблемах с весом: «Это переросло в состояние, когда поешь – и неприятное ощущение, что у тебя внутри еда. Худшее, что у меня было, это самоочищение»

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала о проблемах с весом в годы спортивной карьеры.

– Многие прибегают к более нездоровым способам похудения (таблетки, смеси), был ли у вас такой опыт?

– Хорошо, что я не знала о существовании таблеток. У меня был чистый голод. Обычно случалось так: переедание, два дня ничего не ешь, срыв и снова голод. Потом это переросло в состояние, когда немного поешь и неприятное ощущение, что у тебя внутри есть еда. Самое худшее, что у меня было, как сказать помягче, это самоочищение. Я думаю, все поняли, о чем я.

К счастью, я недолго этим увлекалась, но и так здоровье пошатнулось. И каждый раз все сопровождалось слезами, потому что головой я понимала, что убиваю свое здоровье, это вред моей карьере. Была большая ненависть к себе «ты все это время держалась, а сейчас у тебя нет силы воли». В итоге я еще сильнее закопала себя.

– Слезы и нервы сказывались на тренировках или это все было только вне ковра?

– Нет, как только я приходила в зал, психологически я отключалась от этого. Я полностью погружалась в рабочий процесс, но организм не обманешь. Во-первых, сводило мышцы, было намного меньше сил. Как недосып и нервы могут не сказываться при нагрузке по 8-9 часов в день? Конечно, это сказывалось. Я прекрасно помню этот момент, это был пик моего плохого самочувствия, – рассказала Солдатова.

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