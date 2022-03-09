Евгения Канаева: «Сейчас в художественной гимнастике ушла красота, все пошло на нереальную скорость, сложность, которую зрителю понять трудно»

Теги художественная гимнастика Евгения Канаева сборная России (художественная гимнастика) Александра Солдатова Дина Аверина Арина Аверина Гимнастика

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева поделилась мнением о том, как изменились правила в художественной гимнастике. 

«Солдатову «съели» Аверины своим трудолюбием, своей бешеной скоростью, так получается, что под каждую гимнастку свои правила, они меняются каждые 4 года.

Сейчас ушла эта красота, все пошло на нереальную скорость, сложность, которую зрителю понять трудно, потому что в большинстве случаев все делают одно и то же, стало меньше индивидуальности. Есть определенные элементы, которые надо выучить, потому что они «дорогие».

Что нужно поменять? Я не стратег, мне не хватает энергетики. Не просто делать, а доводить до мурашек, когда ты в каждое движение вкладываешь душу. Нужна игра со зрителем.

У фигуристок определенное количество прыжков. У нас в правилах, которые действовали до Олимпиады, не было ограничения на прыжки. Заставьте фигуристов исполнять прыжки без остановки, это будет смотреться?» – сказала Канаева в интервью «Матч ТВ».

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