Евгения Канаева: «Сейчас в художественной гимнастике ушла красота, все пошло на нереальную скорость, сложность, которую зрителю понять трудно»

Двукратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о том, как изменились правила в художественной гимнастике.

«Солдатову «съели» Аверины своим трудолюбием, своей бешеной скоростью, так получается, что под каждую гимнастку свои правила, они меняются каждые 4 года.

Сейчас ушла эта красота, все пошло на нереальную скорость, сложность, которую зрителю понять трудно, потому что в большинстве случаев все делают одно и то же, стало меньше индивидуальности. Есть определенные элементы, которые надо выучить, потому что они «дорогие».

Что нужно поменять? Я не стратег, мне не хватает энергетики. Не просто делать, а доводить до мурашек, когда ты в каждое движение вкладываешь душу. Нужна игра со зрителем.

У фигуристок определенное количество прыжков. У нас в правилах, которые действовали до Олимпиады, не было ограничения на прыжки. Заставьте фигуристов исполнять прыжки без остановки, это будет смотреться?» – сказала Канаева в интервью «Матч ТВ».