«Я настолько сильно похудела, что на мне висели все купальники, выглядела нездорово». Гимнастка Солдатова о расстройстве пищевого поведения

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала о расстройстве пищевого поведения, с которым столкнулась во время спортивной карьеры.

«Я достаточно быстро осознала, что происходит что-то неправильное. Это все было на фоне большого стресса и переживаний. Прошла Олимпиада, были новые правила и напряженная обстановка, все кардинально поменялось. Первое время я начала постоянно худеть, я худела, а мне казалось, что этого мало.

Могла съесть половинку яблока и побежать на весы – вдруг я поправилась. Мне не нравилось это состояние «я что-то съел, внутри меня что-то есть», лучше уж совсем не кушать, буду голодать. Примерно через месяц я сказала себе «что это такое, что за отношения с едой».

Я стала намного чаще об этом думать – что я съела, в каком количестве, сколько на весах. Я была очень сильно на этом зациклена. Я настолько сильно похудела, что на мне висели все купальники, выглядела нездорово. После этого меня стали откармливать, не насильно, но мне было тяжело.

В этот момент уже сдвиг пошел, я не питалась интуитивно, как раньше. Был контроль, но совершенно не в такой степени. В итоге после того, как я похудела, сильно поправилась. Раньше я ничего не ела, а теперь все говорят «ты должна есть». Затем меня стали ругать за то, что я поправилась. Сначала ты слишком худая, потом ты слишком толстая.

Это переросло в булимию. Жизнь разделилась на две части. Приходишь в зал – кайфуешь, тренируешься, работаешь, все здорово. Я забывала абсолютно про все. А как только я уходила, все мысли только об одном – надо поесть или не надо. Иногда из-за этих мыслей не могла спать. А потом все было намного печальней», – рассказала Солдатова.

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