Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам завершила спортивную карьеру

Израильская гимнастка Линой Ашрам объявила о завершении спортивной карьеры.

«Спортсменам важно знать, когда завершать карьеру. Что касается меня – я осуществила свою мечту», – цитирует Ашрам твиттер Международной федерации гимнастики.

Ашрам выиграла личное многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио, опередив россиянку Дину Аверину.

Российская сторона пыталась оспорить оценки, но технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) не выявил нарушений в судействе.

Также на счету израильтянки 6 серебряных и 5 бронзовых медалей чемпионатов мира, 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы на европейских первенствах.

Линой Ашрам, которая стала первой вместо Дины Авериной: служила в армии, знает русский, восхищается нашими