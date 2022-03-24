Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам объявит о завершении карьеры на следующей неделе

Израильская гимнастка Линой Ашрам вскоре объявит о завершении спортивной карьеры.

Ожидается, что на следующей неделе Ашрам проведет пресс-конференцию, где сообщит об уходе из спорта. Израильская федерация гимнастики уже пригласила ее на роль тренера сборной.

Ашрам 22 года. Она выиграла личное многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио, опередив россиянку Дину Аверину.

Российская сторона пыталась оспорить оценки, но технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) не выявил нарушений в судействе.

Также на счету израильтянки 6 серебряных и 5 бронзовых медалей чемпионатов мира, 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы на европейских первенствах.

Линой Ашрам, которая стала первой вместо Дины Авериной: служила в армии, знает русский, восхищается нашими