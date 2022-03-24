Линой Ашрам: «Я ехала на Олимпиаду, чтобы выиграть бронзу, о золоте речи не было»

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по художественной гимнастике, израильтянка Линой Ашрам рассказала, что не рассчитывала на свою победу во время летних Игр.

Ранее Ашрам завоевала золото в индивидуальном многоборье, россиянка Дина Аверина заняла второе место.

«Честно говоря, думаю, что у меня так и не получилось отпраздновать победу. Потому что я раздавала много интервью, бегала по фотосессиям и разным мероприятиям, на которые меня приглашали. Но личных празднований особо и не было.

Могу сказать, что в меня изначально не верили – не думали, что я добьюсь какого-либо результата, но от турнира к турниру потихоньку казалось, что здесь есть некоторые возможности. Я ехала на Олимпиаду, чтобы выиграть бронзу, о золоте речи не было. Победа стала очень захватывающим опытом», – рассказала Ашрам.

Ранее появилась информация о том, что на следующей неделе Ашрам объявит о завершении карьеры.

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