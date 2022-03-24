Ирина Винер-Усманова: «Ашрам давно уже завершила карьеру. Она выступила на Олимпиаде, выиграла так называемую золотую медаль и ушла»

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала новость о скором завершении карьеры олимпийской чемпионки Линой Ашрам.

«Она давно уже завершила карьеру. Она выступила на Олимпиаде, выиграла так называемую золотую медаль и ушла. Для нас это не новость», – сказала Винер-Усманова.

Ашрам выиграла личное многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио, опередив россиянку Дину Аверину.

Российская сторона пыталась оспорить оценки, но технический комитет Международной федерации гимнастики (FIG) не выявил нарушений в судействе.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам объявит о завершении карьеры на следующей неделе

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