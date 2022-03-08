Куляк о букве Z на груди на награждении: «Идея появилась, когда мы увидели, как с нами общаются украинцы – вели себя некрасиво, кричали «Слава Украине»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Кубок мира сборная Украины Иван Куляк Гимнастика

Российский гимнаст Илья Куляк объяснил, почему вышел с буквой Z на груди на награждение на этапе Кубка мира в Дохе.

Из-за этого Международная федерация гимнастики (FIG) завела дисциплинарное дело в отношении спортсмена.

«Идея появилась после того, как мы увидели, как с нами общаются украинцы. Они себя вели очень некрасиво, во время соревнований кричали «Слава Украине».

Но больше всего расстраивало, что они просили снять нас с соревнований, хотя мы никому ничего плохого не сделали. Приехали выступать, а в итоге до последнего не знали, допустят ли нас до финалов», – рассказал Куляк.

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