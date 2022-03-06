Василий Титов: «Мы будем защищать Куляка в любом случае. Не думаю, что он хотел устроить специальную демонстрацию»

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов заявил, что организация поддержит Ивана Куляка.

Ранее Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила, что откроет дисциплинарное дело против россиянина. На Кубке мира по спортивной гимнастике в Дохе Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z на груди.

«Мы будем защищать Ивана в любом случае. Я не думаю, что он хотел устроить специальную демонстрацию, но мы будем его поддерживать в любом случае.

Есть регламент, касающийся формы. Это было нарушение формы, которая была утверждена FIG. Иван сделал это сознательно. Я думаю, что наказать могут, могут отстранить от участия. Но нас и так отстранили», – сказал Титов.

Российский гимнаст Иван Куляк наклеил на грудь букву Z во время церемонии награждения на Кубке мира