Хоркина о гимнасте Куляке, который вышел на награждение с буквой Z на форме: «Если он это сделал, так нужно было. Значит, он так думает, считает»

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказалась о церемонии награждения на этапе Кубка мира в Дохе с участием Ивана Куляка.

Ранее Куляк занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях, победил украинец Илья Ковтун. На награждение российский гимнаст вышел с буквой Z, наклеенной на груди.

«Если он это сделал, так нужно было. Значит, он так думает, считает.

Потому что это одни из последних соревнований, на которых им разрешили выступать, к большому сожалению для всей мировой гимнастики.

Без российских и белорусских спортсменов она будет скучна и неинтересна», – сказала Хоркина.

Российский гимнаст Иван Куляк наклеил на грудь букву Z во время церемонии награждения на Кубке мира

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